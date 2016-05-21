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بالصور.. بدء توصيل خطوط مياه جديدة بقرى شبين القناطر

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بالصور.. بدء توصيل خطوط مياه جديدة بقرى شبين القناطر بالصور.. بدء توصيل خطوط مياه جديدة بقرى شبين القناطر
أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، بأنه قد تم البدء فى توصيل خط مياه جديد بقطر 300م ليخدم قريتى "عرب جهينة والصوالحة"، بشبين القناطر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وذلك بعد تلقى عدة شكاوى من الأهالى بانخفاض وانقطاع المياه عن القريتين بصفة مستمرة.

وقال مجاهد، إنه يتم البدء بتوصيل خط المياه من أمام الوحدة المحلية بعرب العليقات، وذلك لزيادة ضخ المياه تحت إشراف المهندس عادل عبد العظيم رئيس فرع مياه شبين القناطر، ومن المحتمل أن يتم ضخ المياه بالخط فى خلال أسبوع بعد الانتهاء من توصيل الخط وتركيبه.

توصيل خط مياه جديد بقرى شبين القناطر بالقليوبية (1)

توصيل خط مياه جديد بقرى شبين القناطر بالقليوبية (2)

توصيل خط مياه جديد بقرى شبين القناطر بالقليوبية (3)


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