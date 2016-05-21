"تعليم المنوفية": لم نتلق شكاوى فى اليوم الأول لامتحانات الدبلومات الفنية

قال الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه لم يتلق أى شكاوى بخصوص امتحانات اليوم الأول لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع لجان المحافظة والبالغ عددها 101 لجنة، حيث يؤدى 31 ألفا و761 طالبا امتحانات الدبلومات الفنية ما بين 52 لجنة للدبلوم الصناعى، 52 تجارى، 9 لجان زراعية داخل إدارات المحافظة والبالغ عددها 10 إدارات.

وأضاف عمارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسة بالمديرية وأخرى بكل إدارة لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة والعمل على حل أى مشكلة إن وجدت.

وأوضح أن اليوم الأول أدى الطلاب امتحان اللغة العربية واللغة الدينية، ولم تستقبل غرفة عمليات أى شكاوى من صعوبة الامتحانات أو وجود أى عوائق تعوق الامتحانات.

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