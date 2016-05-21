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ننشر صور المركب آدم بعد إنقاذ ركابه فى الزعفرانة من الغرق

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ننشر صور المركب آدم بعد إنقاذ ركابه فى الزعفرانة من الغرق ننشر صور المركب آدم بعد إنقاذ ركابه فى الزعفرانة من الغرق
حصل " اليوم السابع " على صور مركب بحرى تم إنقاذ ركابه فى الزعفرانة بالسويس اليوم السبت بعد اصطدامه بالشعب المرجانية بخليج السويس.

وقال مصدر أمنى بحرى بخليج السويس، إن المركب يسمى "آدم" وكان على متنه 6 أشخاص، فى رحلة صيد بمنطقة الزعفرانة، اصطدام بالشعب المرجانية، وتم إنقاذ من على متنه جميعا دون إصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت صباح اليوم السبت إخطارا يفيد بتعرض مركب للغرق بمنطقة الزعفرانة شمال البحر الأحمر، وتم تحرك فرق الإنقاذ على الفور، وتم إنقاذ من على متنه.

المركب آدم (1)

المركب آدم (2)

المركب آدم (3)


>- قوات الإنقاذ تتمكن من انتشال6 أشخاص كانوا على متن مركب تعرض للغرق بالزعفرانة
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