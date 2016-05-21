نبيل العربى يدين سياسة مجلس الأمن فى حل النزاعات المسلحة

أدان الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، سياسية مجلس الأمن فى حل النزاعات المسلحة، قائلا:"أن مجلس الأمن لا يحل الأزمة بل يديرها ولا يسعى لإنهائها ووضع حلول دائمة لها".

وأضاف العربى، خلال اجتماع مشترك بين مندوبى الجامعة العربية ونظرائهم فى مجلس الأمن، بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم السبت، أن نطاق استخدام الفيتو فى مجلس الأمن غير محدد فى اتجاه معين ومجلس الأمن كذلك لم يحدد استخدامه ، مشيرا إلى أن المجلس ليس له دور فى التسليح النووى أو الحد من أنظمة الدمار الشامل.

كما أكد العربى على أهمية تعزيز التواصل بين قنوات الجامعة العربية وقنوات الامم المتحدة.

وأشار العربى إلى أن النزاعات وصراعات حول العالم تدل على أن ميثاق الأمم المتحدة لا يعمل صحيحا قائلا "لابد من إعادة النظر فى نظم المعلومات التى يستخدمها مجلس الامن" مؤكدا على أن إجراءات مجلس الأمن التى يعمل من خلالها مازالت غير محددة.

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