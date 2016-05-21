كوبا أمريكا - رودريجيز وباكا وأوسبينا على رأس قائمة كولومبيا

(إفي): جاء جيمس رودريجيز وكارلوس باكا وديفيد أوسبينا على رأس القائمة النهائية لمنتخب كولومبيا لكرة القدم والتي ضمت 23 لاعبا لخوض النسخة المئوية من بطولة كوبا أمريكا المقرر انطلاقها من 3 إلى 26 يونيو المقبل.

ووفقا للقائمة التي كشف عنها خوسيه بيكرمان المدير الفني لمنتخب "لوس كافيتيروس"، تم استدعاء المهاجم روجر مارتينيز لاعب راسينج الأرجنتيني والمدافع فيليبي أجيلار لاعب أتلتيكو ناسيونال، للمشاركة لأول مرة مع المنتخب الكولومبي الذي يتميز بالخبرة والشباب، في بطولة كوبا أمريكا.

ومن المقرر أن يستهل منتخب كولومبيا، مشواره في البطولة بمواجهة أمام منتخب البلد المضيف الولايات المتحدة في الثالث من يونيو.

ويبدأ معكسر منتخب البلد اللاتيني في مدينة ميامي الأمريكية اعتبارا من غد الأحد حيث سيواجه منتخب هايتي في ودية في 29 مايو الجاري استعدادا لكوبا أمريكا بنفس المدينة.

تنافس كولومبيا في البطولة تحت قيادة بيكرمان بالمجموعة الأولى التي تضم كلا من الولايات المتحدة وكوستاريكا وباراجواي.

فيما يلي قائمة اللاعبين الذين تم استدعائهم:- في حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا (أرسنال/إنجلترا)- روبينسون زاباتا (سانتا فيه)- كريستيان بونيا (أتلتيكو ناسيونال).

في الدفاع: كريستيان زاباتا (ميلان/إيطاليا)- جيسون موريو (إنتر ميلانو/إيطاليا)- سانتياجو أرياس (ايندهوفن/هولندا)- ستيفان مدينا (باتشوكا/المكسيك)- أوسكار موريو (باتشوكا/المكسيك)- فرانك فابرا (بوكا جونيورز/الأرجنتين)- فيليبي أجيلار (أتلتيكو ناسيونال)- فريد دياز (أتلتيكو ناسيونال).

في خط الوسط: جيمس رودريجيز (ريال مدريد/إسبانيا)- خوان جييرمو كوادرادو (يوفنتوس/إيطاليا)- كارلوس سانشيز (أستون فيلا/إنجلترا)- إدوين كاردونا (مونتيري/المكسيك)- سباستيان بيريز (أتلتيكو ناسيونال)- جييرمو ثيليس (أتلتيكو جونيور)- دانيال توريس (إندبنديينتي ميديين)- أندريس فيلبي روا (ديبورتيفو كالي).

في الهجوم: كارلوس باكا (ميلان/إيطاليا)- دايرو مورينو (تيخوانا/المكسيك)- روجر مارتينيز (راسينج/الأرجنتين)- مارلوس مورينو (أتلتيكو ناسيونال).