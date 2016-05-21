تقارير - ليفربول وميلان يحضران نهائي كأس البرتغال لمتابعة براهيمي ورافا

يلتقي بورتو مع نظيره سبورتنج براجا غدا الأحد في نهائي كأس البرتغال وفي ختام الموسم الكروي 2015/2016.

وبحسب صحيفة "أو جوجو" البرتغالية، فإن أندية ليفربول - فولفسبورج وميلان سيكونوا حاضرين خلال بكشافين لمتابعة بعض اللاعبين.

ياسين براهيمي النجم الجزائري لبورتو سيكون متابعا من أندية ميلان - ليفربول وفولفسبورج,

ومن جهة أخرى، فإن رافا دا سيلفا مهاجم سبورننج براجا يعد أحد أهداف يورجن كلوب في ليفربول، وسيكون أحد الكشافين متواجدا في ملعب النهائي لمتابعته أيضا.

ومن جهة أخرى، فإن إسلام سليمان النجم الجزائري لسبورتنج لشبونة بات قريبا من الانضمام لصفوف توتنام الإنجليزي بحسب الصحيفة ذاتها.