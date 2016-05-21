«رئيس جامعة المنيا» يعلن عن بدء امتحانات التعليم المفتوح..11 يوليو المقبل

مراسل«ONA»:

أعلن الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، علي بدء إمتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا يوم 11 يوليو المقبل، بعد أجازة عيد الفطر المبارك في 8 برامج هي التجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية والإعلام ودار العلوم والزراعة ورياض الأطفال والسياحة والفنادق.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المفتوح برئاسة الدكتور جمال الدين أبو المجد وبحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور منصور عبد المجيد مدير مركز التعليم المفتوح والسادة عمداء الكليات لبرامج التعليم المفتوح وأعضاء المركز .

وكلف الدكتور جمال أبو المجد إدارة التوجيه المالي والإداري بجامعة المنيا، بمراجعة ومتابعة استخراج شهادات الخريجين في برامج التعليم المفتوح، وضرورة تقديم طلب لإستخراج الشهادة يرفق به صورة لصاحب الطلب وصورة للبطاقة الشخصية ومطابقتهما ولا تسلم إلا للشخص نفسه مرفق به إيصال سداد الرسوم طبقاً لما هو متبع في كليات الجامعة، ويتم مراجعة جميع الشهادات التي تم استخراجها سابقاً من قبل من إدارة التوجيه المالي والإداري بالجامعة.

وأكد الدكتور منصور عبد المجيد مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة المنيا، أنه تم تجهيز قاعات الامتحانات المخصصة لامتحانات الطلاب، وتم الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات وتوقيتاتها وأماكنها وأرقام جلوس الطلاب وسيتم نشرها قريبا علي موقع التعليم المفتوح بشبكة الإنترنت.