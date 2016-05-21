2211 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات الدبلومات الفنية بالوادي الجديد‎

مراسل«ONA»:

استقبلت صباح اليوم السبت، 13 لجنة مخصصة لإمتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الوادي الجديد، 2211 طالب وطالبة لأداء إمتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية بمراكز المحافظة الخمسة .

وقال شرف غريب المتحدث الإعلامي لتعليم الوادي الجديد، إن الدكتور غازي البنواني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، تفقد صباح اليوم لجان مدرسة المروة التجارية بمدينة الخارجة ، ولجان الصم وضعاف السمع ، وأطمئن علي سير الامتحانات بها .

وأضاف، أن المديرية كانت قد أنهت إستعداداتها ، بالتنسيق مع مديرية الأمن لبدء الامتحانات علي مستوي اللجان الثلاث عشرة، حيث تم تجهيز الإستراحات للملاحظين وتوفير مستلزمات الراحة لجميع الطلاب.

> وأشار الي أن، إدارة الخارجة التعليمية بها 5 لجان، تضم 940 طالب وطالبة، و4 لجان بإدارة الداخلة التعليمية تضم 912 طالب وطالبة ، و3 لجان بإدارة الفرافرة التعليمية تضم 279 طالب وطالبة، وإدارة باريس التعليمية بها 80 طالب وطالبة أمام لجنة واحدة .