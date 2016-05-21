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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها ازاء موافقة البرلمان التركي على رفع حصانة نوابه

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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها ازاء موافقة البرلمان التركي على رفع حصانة نوابه الولايات المتحدة تعرب عن قلقها ازاء موافقة البرلمان التركي على رفع حصانة نوابه

البرلمان التركي – ارشيفية

أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها ازاء موافقة البرلمان التركي على اجراء تعديل دستوري يقضي برفع الحصانه البرلمانية عن اكثر من مائة من نوابه.

وذكر بيان اصدرته الخارجية الامريكية ان مثل هذا التشريع سيكون له تأثيرا سلبيا على حرية التعبير في تركيا، وقال البيان ان الولايات المتحدة ستراقب عن كثب تطورات هذا التعديل الدستوري وما اذا سيؤدي الى تضييق النقاش السياسي وتآكل الديموقراطية في تركيا.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تؤمن بشدة بضرورة حماية حرية التعبير السياسي للجميع خاصة نواب الشعب المنتخبين في أي دولة حتى وإن كانت حرية التعبير السياسية ستثير جدلا وعدم ارتياح.

وكان البرلمان التركي قد وافق على اقتراح باجراء تعديل دستوري تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم لرفع الحصانة عن النواب الذين فتحت بحقهم تحقيقات، وسيسمح التشريع الجديد الذي سيتم رفعه الى الرئيس التركي برفع الحصانة عن 129 نائبا من اجمالي 550 برلمانيا تركيا.

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