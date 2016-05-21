حريق هائل بمحطة وقود فى أبوقرقاص بالمنيا.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

نشب منذ قليل، حريق هائل بمحطة وقود فى مركز أبوقرقاص على الطريق الزراعى " مصر - أسوان"، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وترددت أنباء عن إصابة شخصين وامتداد النيران إلى مبنى حكومى مجاور لمحطة الوقود.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا منذ قليل باشتعال النار فى محطة وقود على الطريق الزراعى "مصر - أسوان" بأبوقرقاص، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء تفريغ حمولة سيارة محملة بالوقود داخل المحطة انفجرت السيارة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وهناك جهود مكثفة للسيطرة على الحريق.

وأكد شهود عيان، أن النيران امتدت إلى مبنى مجاور لمحطة الوقود، وإصابة شخصين بحروق، كما امتدت النار إلى سيارة مجاورة للمحطة.

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