أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حريق هائل بمحطة وقود فى أبوقرقاص بالمنيا.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

Google+ Print
حريق هائل بمحطة وقود فى أبوقرقاص بالمنيا.. والحماية المدنية تحاول السيطرة حريق هائل بمحطة وقود فى أبوقرقاص بالمنيا.. والحماية المدنية تحاول السيطرة
نشب منذ قليل، حريق هائل بمحطة وقود فى مركز أبوقرقاص على الطريق الزراعى " - أسوان"، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وترددت أنباء عن إصابة شخصين وامتداد النيران إلى مبنى حكومى مجاور لمحطة الوقود.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا منذ قليل باشتعال النار فى محطة وقود على الطريق الزراعى "مصر - أسوان" بأبوقرقاص، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء تفريغ حمولة سيارة محملة بالوقود داخل المحطة انفجرت السيارة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وهناك جهود مكثفة للسيطرة على الحريق.

وأكد شهود عيان، أن النيران امتدت إلى مبنى مجاور لمحطة الوقود، وإصابة شخصين بحروق، كما امتدت النار إلى سيارة مجاورة للمحطة.


>القبض على شخصين بحوزتهما تمثال على شكل آدمى و6 جعران بالمنيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر