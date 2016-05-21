فنانون وإعلاميون يواصلون دعم شركة "مصر للطيران" بعد حادثة الطائرة المنكوبة

واصل عدد كبير من المشاهير والفنانين دعم شركة مصر للطيران، رداً على الهجوم غير المبرر الذى تتعرض له الشركة بعد حادث الطائرة المنكوبة "MS 804".

ومن جانبه، كشف المخرج خالد يوسف عن بعض شركات السياحة، التى تلعب دوراً فى إنجاح ما أسماه بـ"المؤامرة على الاقتصاد المصرى" فقال عبر فيس بوك: "غادرت الديار المصرية على رحلة مصر للطيران المتجهة لباريس صباح كارثة الطائرة المنكوبة، وما أن وصلت لباريس وتأكد الخبر فإذا بى أتلقى اتصالا تليفونيا من الشركة التى تقوم بحجز تذاكر الطيران لى وبصوت مفعم بالآسى والحزن..أستاذ طبعا عايزنى أغيرلك الحجز وترجع على الخطوط الفرنسية..ولما كان ردى عليه لماذا باستنكار راح يبرر أن الأمور بالتأكيد ستكون مرتبكة وليس قصده التشكيك فى طيارين مصر للطيران.. ولكن رحلاتها باتت مستهدفة.. والأكثر أمانا ولو لفترة هو السفر على أى شركة غير مصر للطيران.. وكان ردى حاسما دون تفكير لم أركب فى حياتى غير مصر للطيران ولن أفعلها لو سقطت كل يوم طائرة فالرب واحد والعمر واحد.. وأنا الآن استعد للذهاب لمطار شارل ديجول لاستقل طائرة مصر للطيران"، مستطرداً "لم أسرد هذه القصة لاستعراض وطنية ولكنى أرى أن هناك بعض شركات السياحة تشارك فى إنجاح المؤامرة على الاقتصاد المصرى.. وأنبهها إن كانت ما تفعله بحسن نية فلتكف عنه وتساند الشركة المصرية، وإن كانت ما تفعله بسوء نية فإنى أحيط السلطات علما للتعامل مع هذه الشركات التى ترتكب خيانة وطنية فى وقت المحنة".

فيما شارك الفنان خالد سليم بدعم الطيران المصرى فقال عبر حسابه الرسمى بـ"فيس بوك": "أدعم مصر للطيران، اللهم لا اعتراض على قضاء الله، والله أعلم بخبايا الأمور، الرجاء من الجميع عدم إصدار أحكام مسبقة لحين ظهور حقيقة هذه الكارثة المفجعة، اللهم ارحم ضحايا الحادث الأليم وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، أدعم مصر الطيران، من أكفأ طيارى العالم".

ومن جانبه غرد الإعلامى شريف عامر، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، "أنا الآن فى طائرة مصرية يقودها مصرى يديرها طاقم مصرى، ركابها مصريون.. قد يكونوا مختلفين دينا أو فكرا، لكن وجهتنا جميعا واحدة".

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