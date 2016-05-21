اخبار العراق .. مقتل 3 مدنيين وإصابة 11 عراقيا فى انفجارين منفصلين ببغداد

قتل 3 مدنيين وأصيب 11 عراقيا آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار عبوتين ناسفتين فى حادثين منفصلين فى العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمنى إن عبوة ناسفة انفجرت بمنطقة الطارمية شمالى بغداد أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة ثانية انفجرت قرب بحيرة للأسماك بقرية سطيح فى منطقة المدائن جنوب شرقى بغداد أسفرت عن مقتل مدنى واحد وإصابة أربعة آخرين بجراح.

يذكر أن عمليات التفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة تقع بين الحين والآخر فى العاصمة العراقية، ويقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد.

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