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طهران تبدى استعدادها لفتح حوار لحل المشاكل العالقة فى العلاقات مع الرياض

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طهران تبدى استعدادها لفتح حوار لحل المشاكل العالقة فى العلاقات مع الرياض طهران تبدى استعدادها لفتح حوار لحل المشاكل العالقة فى العلاقات مع الرياض
أعرب مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون القانونية والدولية عباس عراقجى عن استعداد طهران لايجاد حلول للمشاكل العالقة فى العلاقات مع الرياض عبر اتباع أسلوب الحوار.

ونقلت وكالة فارس عن عراقجى قوله، إن سياسة إيران الإقليمية تقوم على إرساء السلام والاستقرار لذلك فإنها على استعداد للحوار مع بلدان المنطقة ومنها لإيجاد حلول للمشاكل العالقة.

ووصف عراقجى السعودية بأنها إحدى البلدان المهمة فى المنطقة، معتبرا أن قطع العلاقات الدبلوماسية قام على حسابات خاطئة.

جدير بالذكر أن أزمة سياسية نشبت أزمة سياسية بين إيران والمملكة العربية السعودية فى يناير الماضى إثر هجوم متظاهرين إيرانيين على سفارة المملكة العربية السعودية وتدخلها فى الشأن السعودى بعد إعدام القيادى الشيعى النمر، وهو ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.

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