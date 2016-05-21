سهيلة بن لشهب: استقبل شهر رمضان بعمل درامي..وطرح ألبومي الجديد فى عيد الفطر

قالت نجمة ستار أكاديمي، سهيلة بن لشهب، إنها تبحث عن الإنتشار في مصر ودد من الدول العربية فضلا عن تسجيلها للأغاني في الجزائر خاصة لتميزها بموسيقى الراي، لافتا إلى أنها تتعامل مع متابعيها على السوشيال ميديا بطبيعتها بعيداً عن أضواء الشهرة.

وأضافت سهيلة خلال حوارها لبرنامج “يوم جديد”، مع الإعلامية رنا هويدي، اليوم، أن الكوريين شعوب عفوية بشدة ولديهم فنون تمثيلية دفعتني للتفكير فى الغناء بلهجتهم ولغتهم التي وصفتها بالسهلة، مشيرة إلى أن الدخول للمجال الفني من أبواب الشهرة ياتي عبر وسائل الإعلام، مردفة: “أفضل البساطة والتواصل مع جمهوري حتى مع الشهرة”.

وأعلنت سهيلة خلال اللقاء عن عدد من المفاجأت لجمهورها من بينها تسجيل أغينة سينجل جزائرية جديدة بعنوان “نحبك”، كلمات وألحان الإعلامي الجزائري يحيى طبيش. ووعدت متابعيها أن مع بدأ التسجيل، سيكونوا معها في جميع مراحل تنفيذ الأغنية، والتي من الممكن طرحها في عيد الفطر. كما صرحت عن مشاركتها كممثلة في عمل درامي جزائري رمضان القادم، لكنها لم تعلن عن تفاصيله.

ووصلت سهيلة إلى القاهرة لتسلم الجائزة التشجيعية في حفل توزيع جوائز “ميما” Middle East Music Awards، المقرر إقامته 31 مايو الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم وموسيقيين الوطن العربي.