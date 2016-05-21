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الشرطة تفرق مظاهرة مناهضة للحكومة في قازاخستان

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الشرطة تفرق مظاهرة مناهضة للحكومة في قازاخستان الشرطة تفرق مظاهرة مناهضة للحكومة في قازاخستان

شرطة قازاخستان تعتقل أحد المتظاهرين – رويترز

فرقت شرطة قازاخستان، احتجاجًا مناهضًا للحكومة في الما اتا أكبر مدينة بالبلاد، اليوم السبت، واعتقلت عشرات المتظاهرين وطوقت الميدان الرئيسي في المدينة.

ودعا معارضو الرئيس نور سلطان نزارباييف، الذي يتولى السلطة منذ عام 1989 إلى مسيرات، في كل المدن الكبرى وذلك لتوسيع نطاق سلسلة مظاهرات بدأت الشهر الماضي احتجاجا على خطط لخصخصة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وتجمع نحو 100 متظاهر عند نقطة تفتيش للشرطة، ومنعوا الدخول إلى الميدان الرئيسي في الما اتا، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

ورأى شهود من رويترز أفراد الشرطة المدججين بأسلحة مكافحة الشغب، وهم يطاردون المتظاهرين في الشوارع ويعتقلونهم واحدا تلو الآخر ويضعونهم في حافلات.

كما ألقت الشرطة القبض على اثنين من مراسلي “رويترز” لكنها أفرجت عنهما سريعا.

وحذرت السلطات في قازاخستان من أن المسيرات التي تمت الدعوة إليها “غير قانونية” وقالت إنها ستتعامل معها.

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