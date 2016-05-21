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السيطرة على حريق بمنزل فى المنوفية دون إصابات

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السيطرة على حريق بمنزل فى المنوفية دون إصابات السيطرة على حريق بمنزل فى المنوفية دون إصابات

حريق-أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق بمنزل بقرية هورين التابعة لمركز بركة السبع دون إصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث مركز بركة السبع يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية هورين دائرة المركز بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بشقة بالطابق الأرضى لعقار مكون من خمسة طوابق على مساحة 40 مترًا تقريبًا ملك فتحى الدسوقى الدمنهورى ويستأجرها جمال بدر السيد رجان 53 عامًا موظف ومقيم بذات الناحية لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات إلا بعض التلفيات منها احتراق (بعض الأثاث والمفروشات – نفوق عدد من الطيور) بسؤال المستأجر رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى. وأضاف أن المالك يقيم بمنزل آخر بالقرية ونفى الشبهة الجنائية تم إخطار مديرية الطب البيطرى تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2343 إدارى مركز بركة السبع لسنة 2016 وجارٍ العرض على النيابة.

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