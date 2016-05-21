دراسة تكشف: نصف وفيات السرطان يمكن تجنبها بالرياضة وإيقاف التدخين

السرطان من الأمراض الخطيرة والقاتلة.. يتسبب سنويا فى وفاة أكثر من 8 ملايين شخص، وتحدث 14 مليون إصابة جديدة به كل عام، وأجمعت الأبحاث الطبية الحديثة على أن الغذاء وأسلوب الحياة الصحى والوسائل الطبيعية المختلفة هى أفضل وسيلة لمقاومة الأورام السرطانية.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية عن نتائج مثيرة للغاية قد يعتبرها البعض مفاجأة كبيرة، حيث أشاروا أن نصف وفيات السرطان يمكن تجنب حدوثها باتباع بعض الأساليب الصحية البسيطة مثل ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيا والتمتع بالوزن صحى والتوقف عن تدخين السجائر والابتعاد عن المشروبات الكحولية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "JAMA Oncology" خلال شهر مايو، وكما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

فوائد الرياضة لا تنتهى

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>وفى السياق ذاته، كشفت منذ أيام دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من المعهد الوطنى للسرطان فى أمريكا أن المشى السريع وركوب الدرجات وممارسة الأنشطة البدنية بشكل عام يساهم فى مكافحة العديد من الأورام السرطانية.

وشملت الدراسة 1.4 مليون شخص، وكشفت النتائج أن ممارسة الأنشطة البدنية بشكل يومى منتظم يساهم فى الحد من خطر الإصابة بـ13 ورما سرطانيا بنسب متفاوتة حسب كل نوع سرطان، وثبت أن ممارسة الرياضة بانتظام يحد من سرطان المرىء بنسبة 42% ويحد من فرص سرطان الكبد بنسبة 27% ويقلل مخاطر سرطان الرئة بنسبة 26% وسرطان الكلية بنسبة 23% وسرطان الرحم بنسبة 21% وسرطان اللوكيميا بنسبة 20%.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل ثبت أيضا أن الأنشطة البدنية تحد من سرطان كريات الدم البيضاء بنسبة 17% وسرطان القولون بنسبة 16% وسرطان الرأس والعنق بنسبة 15%، وسرطان المستقيم بنسبة 13%، وسرطان المثانة بنسبة 13%، وسرطان الثدى بنسبة 10% وسرطان البروستاتا بنسبة 5%.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج تؤكد بما لا يدعو مجالا للشك ضرورة الاعتماد على الرياضة خلال البرامج الوقائية ضد السرطان، لافتين فى الوقت نفسه إلى أنه يجب التخلص من الوزن الزائد واتباع حمية غذائية صحية والابتعاد عن التدخين للتمتع بأقصى فوائد صحية ومحاربة "الوحش الخبيث".

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "JAMA Internal Medicine".

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