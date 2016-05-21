جايتان يعلن اقتراب رحيله عن بنفيكا ويودع الجماهير بالدموع

(إفي): أعلن الأرجنتيني نيكولاس جايتان، جناح فريق بنفيكا البرتغالي، أن رحيله عن فريق العاصمة بات وشيكا في الوقت الذي ودع فيه جماهير (النسور) والدموع تملأ عينيه.

وقال اللاعب الدولي الأرجنتيني في تصريحات تليفزيونية:"قضيت أعواما عدة داخل النادي، وهناك مشاعر جميلة بداخلي. رحيلي عن الفريق بات وشيكا. لقد أمضيت عدة أعوام هنا وتعرفت على أشخاص جيدين للغاية. لم أكن أريد القدوم إلى هنا والبقاء في الأرجنتين، ولكن عندما جئت، عاملوني بطريقة جيدة للغاية. أشكر بنفيكا على كل شيء".

وجاءت تصريحات اللاعب إثر تتويج الفريق بلقب كاس الدوري، للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه، بعدما دك شباك ماريتيمو بسداسية، رافضا الإفصاح عن هوية الفريق الذي سينتقل إليه، في الوقت الذي تتكهن فيه الصحف البرتغالية بأنه سيكون أتليتكو مدريد الإسباني.

وما زال عقد اللاعب ساريا مع النادي حتى عام 2019 ولكنه يمتلك شرط جزائي يقدر بـ45 مليون يورو، وذلك بعد ستة أعوام قضاها داخل جدران النادي قادما من بوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث فاز خلال هذه الفترة بآخر ثلاثة ألقاب في الدوري (2014 و2015 و2016) ولقب كأس البرتغال في عام (2014) وكاس الدوري خمس مرات أعوام (2011 و2012 و2014 و2015 و2016) وكأس السوبر البرتغالي في عام (2014).