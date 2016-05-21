فيليبي لويس وكاسيميرو ينضمان لمعسكر البرازيل بعد نهائي الأبطال بيومين

(إفي): أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الجمعة أن الثنائي الدولي فيليبي لويس، لاعب أتليتكو مدريد، وكاسيميرو، لاعب ريال مدريد، سينضمان لمعسكر المنتخب، استعدادا لمئوية كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة في الفترة ما بين 3 وحتى 26 يونيو المقبل، بعد يومين من نهائي دوري الأبطال يوم 28 مايو الجاري.

وسيحتضن ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية المباراة النهائية في دوري الأبطال بين قطبي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتليتكو مدريد في 28 من الشهر الجاري.

وسمح المدير الفني للـ"سيليساو"، كارلوس دونجا، للثنائي بالمشاركة في الاحتفالات المحتملة لفريقيهما بالتتويج بلقب البطولة.

ومن المقرر أن تخوض البرازيل مرانها الأول يوم الإثنين المقبل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهي المدينة التي ستخوض فيها المباراة الافتتاحية في المجموعة أمام الإكوادور يوم 4 يونيو.

وسيقدم دونجا طاقمه الفني وستة من لاعبي الفريق يوم الأحد في مؤتمر صحفي قبل أن يخوض الفريق مرانه الأول في اليوم التالي الذي سيشهد وصول رافينيا ألكانتارا، لاعب برشلونة، الذي لن يكون بمقدوره المشاركة في احتفالات البلاوجرانا في حالة التتويج بلقب الكأس الأحد أمام إشبيلية.

في المقابل، سمح دونجا للاعب البلاوجرانا الآخر، داني ألفيش، بيومي راحة إضافيين لينضم بذلك لصفوف المنتخب يوم الثلاثاء المقبل.

وسيخوض المنتخب البرازيلي مباراة ودية وحيدة قبل البطولة وستكون أمام بنما يوم 29 من الشهر الجاري.

وبالإضافة للإكوادور، يتواجد منتخبا بيرو وهايتي في المجموعة الثانية إلى جانب السيليساو، حيث ستكون المباراة الثانية يوم 9 يونيو قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة بيرو بعدها بأربعة أيام.