بيسيرو يستدعي كل لاعبي بورتو لمواجه رفاق كوكا في نهائي الكأس

(إفي): استدعى جوزيه بيسيرو، المدير الفني لبورتو، جميع اللاعبين المتاحين في قائمة الفريق للمباراة النهائية في كأس البرتغال أمام سبورتنج براجا الذي يضم بين صفوفه أحمد حسن "كوكا" الأحد، وذلك وفقا للبيان الذي أعلنته إدارة النادي.

وسيكون الغائب الوحيد عن هذه المباراة الإسباني ألبرتو بوينو الذي ما زال يعاني من إصابة في ركبته، في الوقت الذي سيتواجد فيه مواطنه إيكر كاسياس في القائمة، ولكنه سيجلس احتياطيا للحارس البرازيلي هيلتون، الذي شارك تقريبا في جميع مباريات هذه البطولة كأساسي.

وضمت القائمة أيضا الثنائي المكسيكي ميجيل لايون وهيكتور إيريرا بالإضافة إلى الإسباني خوسيه أنخل والمهاجم الجزائري ياسين براهيمي.

وتعد مباراة الكأس هي الفرصة الأخيرة للـ"تنانين" من أجل التتويج بأي لقب هذا الموسم، بعد إنهائهم الدوري في المركز الثالث والخروج من بطولتي دوري الأبطال ودوري أوروبا.

يذكر أن براجا كان طرف المباراة النهائية في العام الماضي أيضا ولكنه خسر اللقب أمام سبورتينج لشبونة بركلات الترجيح (2-3) بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

ويعتبر بنفيكا هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة برصيد 25 لقب، بينما يمتلك بورتو 16 لقبا كان أخرهم في عام 2011 ، في الوقت الذي توج فيه براجا بلقب وحيد في عام 1966.