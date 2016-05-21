تقرير - الصفقة الأفضل؟ بنفيكا يضم لاعب غريمه مجانا ويبيعه قبل أن يلعب بـ 25 مليون!

تعرفون حين يضم فريق لاعبا من خصمه وكيف تكون الصدمة على جمهور الفريق صاحب اللاعب المغادر.

هذه المرة اختلفت الأمور قليلا، فبنفيكا ضم لاعب سبورتنج لشبونة المتألق، واقترب من بيعه قبل أن يرتدي حتى قميص الفريق.

عقد أندري كاريا اللاعب البيروفي لسبورتنج لشبونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتوصل بنفيكا لاتفاق مع صاحب الـ 24 عاما لضمه في صفقة انتقال حر.

الصفقة أثارت ضجة في البرتغال وقرر سبورتنج تجميد اللاعب وعدم إشراكه نهائيا في النصف الثاني من الموسم.

الأمر لم ينته هنا، كاريا الذي يلعب في صفوف سبورتنج لشبونة منذ 2011 ولم يفز معهم سوى ببطولتي كأس البرتغال وكأس الرابطة لن يفيد بنفيكا فنيا، وإنما سيفيدهم ماديا.

صحيفتي "أوجوجو" وديسبورتو" البرتغاليتين أكدتا صباح اليوم السبت، أن بنفيكا توصل لاتفاق نهائي مع أتليتكو مدريد الإسباني، ينضم بموجبه ثنائي الفريق نيكولاس جايتان وأندري كاريا إلى فريق العاصمة الإسبانية مقابل 50 مليون يورو.

بنفيكا لم يعلن عن صفقة انضمام كاريا من سبورتنج لشبونة رسميا بعد من الأساس وإن كانت الصفقة مؤكدة بالفعل، ومع ذلك فقد اقترب اللاعب من الرحيل إلى الدوري الإسباني في صفقة سيربح فيها النسور 25 مليون يورو من لا شئ!

وكان بنفيكا قد نجح مؤخرا في حصد لقبي الدوري وكأس الرابطة البرتغالية، ليحقق الثنائية هذا الموسم.