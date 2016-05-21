رجيم لخسارة الوزن بالشاي الاخضر والزنجبيل

لكل من يسعى لخسارة الوزن الزائد ومحاربة الدهون في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم النصائح والطرق والرجيم المناسب لخسارة الوزن الزائد

الشاي الاخضر والزنجبيل من المشروبات الفعالة فى عملية حرق الدهون وخاصة دهون البطن ، بالاضافة إلى الفوائد العديدة للشاي الاخضر والزنجبيل للجسم ، فمن المعروف ان للشاي الاخضر العديد من الفوائد وخاصة فى خفض الوزن بالاضافة إلى فوائد الزنجبيل فى عملية حرق الدهون ورفع معدل الايض وفى حالة امتزاج الزنجبيل بالشاي الاخضر نحصل علي نتائج مضاعفة فى القضاء علي الدهون.

فوائد الشاي الاخضر :

يعد الشاي الاخضر من افضل الوسائل الطبيعية لخفض الوزن حيث أن 2 كوب شاي اخضر فى اليوم تعمل على رفع معدل الايض ، كما انها تساعد على قبح الشهية ، يحتوي الشاي الاخضر على مضادات الاكسدة التي تحمل خلايا الجسم من التلف وتقاوم مرض السرطان ، يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم ، يحتوي الشاي الاخضر على مادة البوليفينول التي تزيد من معدل التمثيل الغذائي وبالتالي رفع معدل حرق الدهون بالجسم ، يعمل الشاي الاخضر على تنظيم مستوي السكر فى الدم حيث ان زيادة معدل الانسولين يؤدي إلى تخرين الدهون فى الجسم.

شرب الشاي الأخضر بشكلٍ منتظمٍ مرتين أو ثلاث يومياً يؤدي إلى حرق مئتي سعرةحرارية. يساعد الكبد في أداء وظيفته، وبالتالي تسريع عملية الأيض وتخليص الجسم من السموم، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن. مفيد في تقليص نسبة السكر في الدم، وبالتالي تقليل نسبة الدهون في الجسم. يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين الذي يساعد على تفتيت الدهون وحرقها. عند استخدم الشاي الأخضر مع الزنجبيل فإنه يعطي فوائد مضاعفة لتخسيس الوزن. تناول الشاي الأخضر وممارسة بعض التمارين الرياضية يساعد على إذابة الدهون في منطقة البطن. يعمل على تخليص الجسم من الإمساك وبالتالي علاج أحد الأسباب التي تسبب زيادة الوزن.

طريقة استخدام الشاي الأخضر للتخسيس

عند البدء ببرنامج التنحيف يجب الاعتياد على تناول كوب من الشاي الأخضر في الصباح سواء كان بارداً أو دافئاً حيث إن ذلك يعمل على تحفيز إذابة الدهون وحرق السعرات الحرارية، وقد يساعد تناوله بارداً على قيام الجسم بحرق المزيد من الطاقة والسعرات الحرارية في تسخينه.

الحرص على تناول كوب من الشاي الأخضر قبل الإفطار: ذلك أنّ تناول كوب من الشاي الأخضر قبل الإفطار يؤدي إلى الشعور بالشبع، وبالتالي تناول كميةً أقل من الأكل.

تناول كوب من الشاي الأخضر قبل الغداء أيضاً يساعد على حرق الدهون وتناول كميةً أقل من الأكل.

تناول كوب من الشاي الأخضر قبل العشاء كذلك يساعد على الشعور بالشبع وتقليل كمية الأكل التي يتمّ تناولها.

كذلك بالإمكان تناول الشاي الأخضر بين الوجبات في حالة الشعور بالشبع، أو للاستغناء عن المشروبات والسوائل الأخرى.

فوائد الزنجبيل :

يستخدم الزنجبيل لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي فالزنجبيل فعال فى علاج الامساك ، المغص ، الغازات ، كما يعمل ايضا على تقليل مستوي السكر فى الدم ، يعزز عملية الايض بنسبة كبيرة تصل إلى 20 في المائة وبالتالي يعمل على حرق الدهون وخفض الوزن ، يعمل الزنجبيل على قبح الشهية ، ويعمل ايضا على حرق السعرات الحرارية الزائدة من خلال رفع حرارة الجسم ، يتحكم فى مستويات الكورتيزول المسئولة عن زيادة الدهون فى منطقة البطن ، يعالج التهابات المفاصل التي يمكن ان تكون عائق فى ممارسة التمارين الرياضية.

ينظّم عملية التمثيل الغذائي في الجسم، أو المعروفة باسم عملية الأيض. يساهم في عملية هضم الطعام، وبذلك فهو يوفّر الراحة للمعدة. يحرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية الموجودة بالجسم، لذا هو أحد العوامل المساعدة في التخلص من السمنة، وذلك لأنّه يعدّ أحد المؤكولات الحارّة التي ترفع درجة حرارة الجسم. يعمل على حرق الدهون المتراكمة على الجسم، وذلك بفضل احتوائه على الحرقة اللاذعة، كما أنّه فعّال في خفض مستوى الدهون الثلاثية، وكذك الكولسترول في الدم. يقلّل من الإقبال على تناول الطعام، إذا تم تناوله قبل تناول الطعام، لأنّه يعزّز من الشعور بالشبع.

طرق استخدام الزنجبيل في التنحيف

شرب كوب من مغلي مزيج الزنجبيل والقرفة، بعد كل وجبة بصورة مباشرة. غلي ملعقة من مطحون الزنجبيل، وعصير ليمونة في كأس من الماء، لمدّة خمس دقائق، ويحلى هذا المغلي بمعلقة من العسل، ويشرب هذا الخليط مرة كل يوم.

دهن المناطق المتراكم فيها الدهون، بكريم الزنجبيل، ويجب أن يترك الكريم على البشرة، حتى يمتص بشكل كامل، ويمكن تحضير كريم الزنجبيل في المنزل، وذلك بغلي ملعقتين كبيرتين من مبروش الزنجبيل الطازج في كوب من الماء، وتركه يغلى حتى يصل الماء إلى الربع، ثمّ يؤخذ الزنجبيل من الماء، ويضاف إليه ملعقة كبيرة من كل من ماء الورد، وخل التفاح، وكذلك اللوز المر، وتضاف هذه المكوّنات جميعها إلى إحدى أنواع الكريمات المرطبة.

شرب مغلي الزنجبيل ثلاث مرات بشكل يومي.

مضغ قطعة صغيرة من الزنجبيل قبل تناول الطعام بمدة قصيرة.

مزج مبشور الزنجبيل مع الملح وعصير الليمون، بحيث يصبح بالإمكان تشكيل أقراص من هذا المزيج، ويجب تناول قرصين من هذا المزيج قبل تناول الوجبة.

ومن الممكن إضافة كميّة أكبر من الزنجبيل إلى الطعام.

أكل ملعقة من خليط العسل والزنجبيل ثلاث مرات يومياً، وهذا الخليط يحضّر بإضافة مبروش الزنجبيل إلى العسل.

كيفية استخدام الشاي الاخضر والزنجبيل في التنحيف :

احضار كوب ماء مغلي وبداخله قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازجة أو ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون بالاضافة إلى معلقة شاي اخضر جاف وتترك 10 دقائق ثم تصفي وتشرب على الريق قبل تناول وجبة الافطار بنصف ساعة وكوب اخر قبل تناول وجبة الغداء بنصف ساعة ، وللحصول على خسارة اكبر فى الوزن يمكن اتباع هذا النظام الصحي للدكتورة منى راداميس بجانب مشروب الزنجبيل والشاي الاخضر.

اليوم الاول والثاني

الافطار : كوب لبن خالي الدسم وثمرة فاكهة.

> الغداء : طبق سلطة خضراء و2 شريحة همبورجر.

> العشاء : سلطة خضراء وثمرة بطاطس مشوية او مسلوقة.

اليوم الثالث والرابع

الافطار : بيضة مسلوقة و شريحة توست و ثمرة جريب فروت.

> الغداء : طبق سلطة خضراء و 2 شريحة كبد مشوى.

> العشاء : 2 ثمرة فاكهة و 2 كوب زبادى.

اليوم الخامس والسادس

الافطار : شريحة توست و قطعة جبنة خالية الدسم و ثمرة جريب فروت.

> الغداء : طبق سلطة خضراء و صدر فرخة مشوى او مسلوق.

> العشاء : سلطة خضراء وثمرة بطاطس مشوية او مسلوقة.

اليوم السابع

الافطار : قطعة هامبورجر وثمرة طماطم.

> الغداء : طبق سلطة خضراء و 2 سمكة مشوية.

> العشاء : 2 ثمرة فاكهة و2 كوب زبادى.

نصائح لانقاص الوزن

1 – يجب تناول الكثير من المياه والمشروبات الطبيعية التى لا تحتوى على إضافات، حيث إن الكثيرين يخلطون بين الجوع والعطش، فنتناول الكثير من الطعام، فى حين أن تناول كوب من الماء، البارد هو ما نحتاج إليه، وحتى لا تشعر بالملل من شرب الماء، يمكن أن تتناول العصائر الطبيعية بدون أى إضافات أو المشروبات التى لا تحتوى على سعرات حرارية.

2- من المهم أن نبحث عما يجب إضافته للرجيم، لا ما يجب إلغاؤه، من المهم أن نعلم أن أدنى شىء يمكن تناوله يوميا هو خمس ثمار من الفاكهة أو الخضروات يوميا، بالإضافة إلى ضرورة تناول قطعة لحم بدون دهون حتى تمدك بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، وأيضا عليك بتناول أكثر من نصف أطعمة الرجيم أثناء النهار وليس الليل.

3- يجب أن نتناول الطعام عندما نشعر حقا بالجوع، الكثير منا يتناول الطعام لأنه لا يجد شيئا يشغله أو لأن تناول الطعام يشعره براحة نفسية، عليك أن تعرف أنك فعلا جائعا وتحتاج للطعام، وعندها فقط تناول طعامك، لكن لا تفرط فى تناول الطعام حتى لا تعطى معدتك ما يزيد عن حاجتها، معدة الإنسان بمقدار قبضة اليد لذا علينا أن لا نتناول الكثير من الطعام حتى لا تمتلئ عن آخرها.

4- كثير منا يتناول الطعام بعد وجبة العشاء مع أنه لدينا طوال اليوم يمكننا أن نأكل فيه، الكثير منا يكون وقت راحته بعد تناول وجبة العشاء فيأخذ قسطا من الراحة، ويجلس أمام التلفاز ومعه كيس ضخم من المقبلات أو المأكولات السريعة، لذا فيجب الاحتراس من هذه العادة السيئة لأنها مدمرة للصحة.

5- لا تحاول أن تمنع نفسك من تناول الأطعمة المفضلة لديك وتخرجها من حساباتك عندما تضع برنامجا للرجيم، إن هذا سيكون مدعاة لأن تتوقف عن الرجيم وتعود سريعا لتناول طعامك المفضل وسرعان ما ستفقد الثقة فى إتمام عملية الرجيم، عليك فقط أن تضع حدودا لطعامك المفضل، إذا كنت تحب أن تأكل الكعك، فيجب تناول قطعة واحدة بدلا من أن تتناول الكثير منها.

6- حاول أن تقضى أوقات توقفك عن الطعام خارج المنزل، إذا وجدت أن هناك وجبة دسمة بالمنزل قد تضطر إلى تناولها، وفى حين لم تتمكن من الخروج من المنزل يمكنك أن تتناول الفواكه بدلا من أن تثقل معدتك بالدهون.

7- يجب تناول وجبات صغيرة وقليلة كل يوم، حيث أثبتت الدراسات أن الذين يتناولون من 4: 5 وجبات خفيفة يوميا أكثر قدرة على التحكم فى شهيتهم كما أنهم يتمتعون بوزن أفضل، لذا يجب تقسيم السعرات الحرارية التى يحتاجها الجسم يوميا على عدة وجبات على أن يكون تناولها أثناء النهار وتكون آخر وجبة هى وجبة العشاء.

8- احرص على تناول البروتين أكثر من الكربوهيدرات والدهون، إنها مفتاح أى رجيم لتخفيض الوزن والحصول على جسم مثالى، مع ممارسة بسيطة للتمارين تساعدك كثيرا فى إنقاص وزنك، يساعد البروتين على نمو الجسم ويعمل على تقوية العضلات كما أنه يحرق الدهون، يمكنك أن تأكل الجبن وتشرب اللبن لتحصل على البروتين.

9- اجعل طعامك “حراقا” فيمكنك إضافة بعض التوابل التى تفضلها وخصوصا الفلفل للطعام، هذا يجعلك تتقبل وجبتك الخفيفة بنفس راضية كما أنها تبعدك عن الوجبات الدسمة.

10- ابتعد عن مطاعم الوجبات السريعة، ليس لأنها لا تساعد على إتمام عملية الرجيم بصورة سلمية بل لأنها مضرة بصحتك أيضا، وإن تلك الوجبات التى تقدم بصورة سريعة بالمطاعم لا تشعرك بالشبع كما أنها لا تمد الجسم بما يحتاجه من عناصر أساسية.