أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة بأسوان

Google+ Print
تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة بأسوان تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة بأسوان
تمكنت مديرية أمن أسوان من إزالة 20 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة، بعد أن أقيمت دون موافقات بدائرة مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

شارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى ورجال المرور والمرافق والحماية المدنية وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز نصر النوبة.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.

إزالة 36 حالة تعدى وتحرير 67 محضر منها قطعة أرض مخصصة لإنشاء مدرسة بأسيوط
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365