تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة بأسوان

تمكنت مديرية أمن أسوان من إزالة 20 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة، بعد أن أقيمت دون موافقات بدائرة مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.إعلان - Ads إعلان - Ads
إزالة 36 حالة تعدى وتحرير 67 محضر منها قطعة أرض مخصصة لإنشاء مدرسة بأسيوط
شارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى ورجال المرور والمرافق والحماية المدنية وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز نصر النوبة.
تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.
إزالة 36 حالة تعدى وتحرير 67 محضر منها قطعة أرض مخصصة لإنشاء مدرسة بأسيوط
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