تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة بأسوان

تمكنت مديرية أمن أسوان من إزالة 20 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة، بعد أن أقيمت دون موافقات بدائرة مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

شارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى ورجال المرور والمرافق والحماية المدنية وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز نصر النوبة.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.

إزالة 36 حالة تعدى وتحرير 67 محضر منها قطعة أرض مخصصة لإنشاء مدرسة بأسيوط

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