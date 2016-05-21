وضع لافتة بإسم الشهيد النقيب إيهاب جورجى على مدرسة وشارع بمدينة الخصوص

شارك اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية اليوم السبت فى رفع لافتة باسم الشهيد النقيب إيهاب جورجي على مدرسة الخصوص الجديدة - الحفير الابتدائية.

كما شهد المحافظ اطلاق اسم الشهيد علي شارع الزنانيري بالخصوص وذلك بحضور عائلة الشهيد وجيرانه وأهالي القرية واللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية ومحمد مدينة ورضوان الزياتى أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالقليوبية.

هذا وقد أصدر المحافظ قرارا بإطلاق إسم الشهيد على المدرسة والشارع الذي كان يسكن فيه تكريمًا له وتخليدًا لذكراه وهذا أقل تكريم ممكن أن يقدم لأهل الشهيد لتظل أسمائهم خالدة مع الزمن.

وأكد المحافظ لوالد الشهيد أن الدولة لا تفرط في أولادها الذين ضحوا بأرواحهم فداءاً للوطن وستظل في محاربة هذا الإرهاب الأعمي وكل من يحاول زعزعة أمن الوطن وستقف بجانب أبناء الشهداء وأسرهم.