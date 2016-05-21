الموافقة على تقسيط الرحلات الداخلية للبحر الأحمر من بنك مصر بفائدة 4.68%

وافق بنك مصر ، على مبادرة تقسيط الرحلات الداخلية لمحافظة البحر الأحمر، بفائدة 4.68%، لتنشيط السياحة الداخلية، وذلك بمعرض السياحة الداخلية المقام فى القاهرة، والمقرر أن تنتهى فعالياته اليوم.

وأقيم معرض السياحة الداخلية " يور هوليداى" بأحد فنادق القاهرة يوم الخميس، وشارك فيه عدد كبير من ممثلى المنتجعات بالبحر الأحمر، ومن المقرر أن تنتهى فعالياته السبت.

وشارك فى المعرض عدد من ممثلى شركات السياحة بالبحر الأحمر والتى قدمت عروضا وبرامج رحلات سياحية بالمحافظة لتنشيط السياحة الداخلية.

وزار اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، المعرض بالقاهرة وأثنى على المبادرة التى أطلقتها فنادق الغردقة، مؤكدا على أن تلك المعرض سوف يعمل على ارتفاع معدلات السياحة الداخلية بالبحر الأحمر.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن مبادرة بنك مصر لتقسيط الرحلات الداخلية تتم من خلال 500 فرع لبنك مصر على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى زيارة أكثر من مليون عميل لمنتجعات البحرالأحمر.

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