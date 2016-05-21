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ننشر صور الملازم أول كريم رفعت شهيد الحادث الإرهابى فى شمال سيناء

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ننشر صور الملازم أول كريم رفعت شهيد الحادث الإرهابى فى شمال سيناء ننشر صور الملازم أول كريم رفعت شهيد الحادث الإرهابى فى شمال سيناء
تشيع مديرية أمن الغربية عقب صلاة عصر اليوم السبت، جنازة الشهيد الملازم أول كريم رفعت من قوة قطاع الأمن المركزى بالمنصورة والذى استشهد فى حادث إرهابى فى شمال سيناء.

ويشيع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية من مسجد عبد الحى خليل بميدان البندر بالمحلة يتقدمها اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية واللواء دكتور مشير فايز حكمدار أمن المحلة وأقارب وزملاء الشهيد .

الشهيد الملازم أول كريم رفعت من قوة قطاع الأمن المركزى بالمنصورة (1)

الشهيد الملازم أول كريم رفعت من قوة قطاع الأمن المركزى بالمنصورة (2)

الشهيد الملازم أول كريم رفعت من قوة قطاع الأمن المركزى بالمنصورة (3)

الشهيد الملازم أول كريم رفعت من قوة قطاع الأمن المركزى بالمنصورة (4)

الشهيد الملازم أول كريم رفعت من قوة قطاع الأمن المركزى بالمنصورة (5)

الشهيد الملازم أول كريم رفعت من قوة قطاع الأمن المركزى بالمنصورة (1)

الشهيد الملازم أول كريم رفعت من قوة قطاع الأمن المركزى بالمنصورة (2)


>تشييع جثمان شهيد الأمن المركزى ظهرا من مسجد أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس
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