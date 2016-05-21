أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أخصائى تعليم متهم بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة

Google+ Print
ضبط أخصائى تعليم متهم بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة ضبط أخصائى تعليم متهم بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة
ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على أخصائى بإدارة التعليم متهم بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقامت مأمورية مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قطاع الأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بدائرة قسم شرطة مينا البصل أسفرت عن ضبط "محمد.ا"، 53 سنة، أخصائى بإدارة غرب التعليمية مقيم بدائرة القسم المطلوب ضبطه فى القضية جنايات قسم شرطة أول الرمل "انضمام لجماعة محظورة" وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.


>القبض على إخوانيين بتهمة التظاهر بدون ترخيص فى الإسكندرية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365