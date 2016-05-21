ضبط أخصائى تعليم متهم بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على أخصائى بإدارة التعليم متهم بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقامت مأمورية مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قطاع الأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بدائرة قسم شرطة مينا البصل أسفرت عن ضبط "محمد.ا"، 53 سنة، أخصائى بإدارة غرب التعليمية مقيم بدائرة القسم المطلوب ضبطه فى القضية جنايات قسم شرطة أول الرمل "انضمام لجماعة محظورة" وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

القبض على إخوانيين بتهمة التظاهر بدون ترخيص فى الإسكندرية

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