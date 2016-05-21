اليوم.. أولى جلسات محاكمة 7 متهمين فى قضية "أولتراس كرداسة"

تنظر بعد قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمة الشرطة برئاسة المستشار فتحى البيومى، أولى جلسات قضية أولتراس كرداسة المتهم فيها 7 متهمين، من بينهم طفل حدث، والتى وقعت أحداثها مطلع يناير 2015.

ويحاكم فى القضية كل من: جمال عبد الحميد ، وإبراهيم عبد الحميد مخلى سبيله، ونجله عبد الحميد إبراهيم "حدث"، محمود حنفى، محمود نصر طه، أحمد محمد حمزة ، محمد إبراهيم محمد "هارب".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها، تأسيس جماعة أولتراس كرداسة على خلاف أحكام القانون، والتعدى على المنشآت العامة والخاصة، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقة ومفرقعات، بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الأمنية.

شباب أولترس ثورجى بالشرقية يتظاهر أمام قسم ثان الزقازيق