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بالصور.. العثور على جثة عامل غارقا بمياه نهر النيل فى قرية سنباط بالغربية

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بالصور.. العثور على جثة عامل غارقا بمياه نهر النيل فى قرية سنباط بالغربية بالصور.. العثور على جثة عامل غارقا بمياه نهر النيل فى قرية سنباط بالغربية
عثر أهالى قرية سنباط التابعة لدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، صباح اليوم السبت، على جثة لرجل فى العقد الخامس من العمر، غارقا فى مياه نهر النيل فرع دمياط، تحت كوبرى الوحدة، بملابسه الداخلية فقط .

انتشل الأهالى الجثمان وأخرجوه على الشاطئ، وتجمع أهالى القرية للتعرف عليه، ولما وجدوا على يده صليبا تم استدعاء الأخوة الأقباط بالقرية وتم التعرف عليه، وتبين أن الجثة لرجل يدعى "وهيب عزيز" فى العقد الخامس من العمر .

وأكد شاهد عيان، أن الجثة لرجل مسيحى يعمل بكنيسة القرية، متزوج ولديه ولدين، فى الخمسين من عمره، ومريض بفيروس "سى"، وتم العثور عليه بملابسه الداخلية فقط، وتم إخطار المسئولين فى الحال

تم إخطار مركز شرطة زفتى بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ومباحث المركز لمكان الحادث، وجار نقل الجثمان لمشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمتابعة التحقيقات.

العثور على جثة عامل غارقا بسنباط فى الغربية (1)

العثور على جثة عامل غارقا بسنباط فى الغربية (2)

العثور على جثة عامل غارقا بسنباط فى الغربية (3)

العثور على جثة عامل غارقا بسنباط فى الغربية (4)


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