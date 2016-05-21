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دفاع "متظاهرى 25 أبريل" يتمسك بطلب تفريغ كاميرات ميدان التحرير وطلعت حرب

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دفاع "متظاهرى 25 أبريل" يتمسك بطلب تفريغ كاميرات ميدان التحرير وطلعت حرب دفاع "متظاهرى 25 أبريل" يتمسك بطلب تفريغ كاميرات ميدان التحرير وطلعت حرب
تواصل محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر استئناف 33 متهما على حكم حبسهم عامين مع الشغل، لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية.

ومع بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وعقب ذلك استمعت المحكمة لطلبات الدفاع، وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل جميع المتهمين، وصمم طارق العوضى الدفاع الحاضر عن بعض المتهمين التمسك بسماع جميع شهود الإثبات والبالغ عددهم 8 ضباط، وضم كاميرات المراقبة التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة بميادين طلعت حرب، وعبد الخالق ثروت، وكاميرات ميدان رمسيس ومجمع التحرير.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، قد قضت بحبس 51 متهما عامين مع الشغل، لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.


>بدء نظر استئناف متظاهرى 25 أبريل على حكم حبسهم عامين
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