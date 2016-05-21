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جنايات القاهرة تقضى بالمشدد 15 سنة لربة منزل لحيازتها مفرقعات فى أوسيم

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جنايات القاهرة تقضى بالمشدد 15 سنة لربة منزل لحيازتها مفرقعات فى أوسيم جنايات القاهرة تقضى بالمشدد 15 سنة لربة منزل لحيازتها مفرقعات فى أوسيم
قضت محكمة جنايات القاهرة غيابياً، اليوم السبت، بمعاقبة نجلاء إبراهيم سالم بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامها بحيازة مفرقعات فى أوسيم.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى اليومى بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتى رئيسى المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بحيازة مفرقعات عبارة قنابل مونة فى شكل قنابل يدوية، بالإضافة إلى ضبط كميات من المواد المتفجرة عبارة عن كلورات البوتاسيوم والكلورات وأكياس بارود وأسلاك وزلط.


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