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التموين: حملات مكثفة ضد بؤر احتكار السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان

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التموين: حملات مكثفة ضد بؤر احتكار السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان التموين: حملات مكثفة ضد بؤر احتكار السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، فى بيان صحفى اليوم السبت عن قيام مفتشى التموين بالوزارة ومباحث التموين بتنظيم حملات مكثفة على بؤر احتكار السلع الغذائية وتحرير السلع التى تم إخفائها وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة فى فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة وعلى البطاقات التموينية وفروع جمعيتى.

وكان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية عقد اجتماعا حضره اللواء حسنى زكى رئيس مباحث التموين، واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعبد العزيز عايد رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة القابضة وجمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة وعادل الخطيب رئيس شركتى الأهرام والنيل للمجمعات ومحمد صدقى رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات وصبحى طاحون رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن ومدحت الأعصر رئيس الشركة المصرية وعاطف سعد رئيس قطاع مكتب الوزير وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية والدكتور محمد بدر نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وحمدى علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وأحمد مهدى رئيس قطاع العلاقات الخارجية ومعاونى وزير التموين، لمتابعة استعدادات شهر رمضان.

وقالت وزارة التموين إنه تم ضخ كميات من الأرز تصل إلى 40 ألف طن أرز بالمجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة وفروع جمعيتى بسعر 4 جنيهات ونصف للكيلو بالإضافة إلى أنه تم تكثيف المعروض من كافة السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وبقوليات وخضر وفاكهة فى كافة منافذ البيع التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة وتتضمن اللحوم بسعر يبدأ من 37 جنيه للمجمد و50 جنيه للطازج والدجاج بسعر 20 جنيها والأسماك بسعر يبدأ من 7 جنيهات والأرز بسعر 4 جنيهات ونصف والسكر بخمسة جنيه والزيوت تبدأ من 8 جنيهات و75 قرش وهناك تخفيضات كبيرة فى الخضر والبقوليات والفاكهة .


>التموين: ضخ 120 ألف طن أرز بالمجمعات الاستهلاكية بـ4 جنيهات ونصف للكيلو

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مصر 365

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