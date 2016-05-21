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وزراء النقل والتضامن والبيئة بحديقة الأزهر لتسليم 20 "ميكروباص"بالغاز الطبيعى

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وزراء النقل والتضامن والبيئة بحديقة الأزهر لتسليم 20 "ميكروباص"بالغاز الطبيعى وزراء النقل والتضامن والبيئة بحديقة الأزهر لتسليم 20 "ميكروباص"بالغاز الطبيعى
وصل منذ قليل، الدكتور جلال السعيد وزير النقل ومحافظ القاهرة السابق، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، واللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، إلى حديقة الأزهر، وذلك لتسليم 20 سيارة "ميكروباص" تم استبدالها وإحلالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.

وكانت محافظة القاهرة قد عقدت بروتوكولا مع وزارة الشئون البيئية والصندوق الاجتماعى للتنمية لإحلال 1000 ميكروباص بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك فى خطوة للحفاظ على البيئة.


> وزير البيئة ومحافظ القاهرة يسلمان اليوم 22 "ميكروباص" بالغاز الطبيعى

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