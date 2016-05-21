أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط 3 أطنان و264 كيلو من القمح الفاسد في أسيوط

Google+ Print
ضبط 3 أطنان و264 كيلو من القمح الفاسد في أسيوط ضبط 3 أطنان و264 كيلو من القمح الفاسد في أسيوط

تمكنت إدارة مديرية بأسيوط من التحفظ على 3 أطنان و264 كيلو من الأقماح الفاسدة والمخزنة من الأعوام السابقة قبل تشوينها بشونة بنك التنمية.

وكانت مديرية أمن أسيوط تلقت إخطارًا يفيد ضبط “ي.ف.م- مزارع”، ومقيم مساره ديروط، و”م.ح.م-سائق”، مقيم نزلة المختون بديروط، حال قيامهما بتوريد كمية كبيرة من الأقماح محملة على متن السيارة رقم 1956 ى ج أ قيادة الأول لشونة بنك التنمية والائتمان الزراعي الكائن بندر ديروط.

وأكدت اللجان الفنية عدم صلاحية الأقماح للاستهلاك الآدمى وتم ضبط (3 أطنان و264 كيلو) من الأقماح القديمة مخزنة من محاصيل أعوام سابقة معبأة داخل 32 جوال مملؤة بالحشرات والأتربة والسوس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على الأقماح وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني