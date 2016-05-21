ضبط 3 أطنان و264 كيلو من القمح الفاسد في أسيوط

تمكنت إدارة مديرية التموين بأسيوط من التحفظ على 3 أطنان و264 كيلو من الأقماح الفاسدة والمخزنة من الأعوام السابقة قبل تشوينها بشونة بنك التنمية.

وكانت مديرية أمن أسيوط تلقت إخطارًا يفيد ضبط “ي.ف.م- مزارع”، ومقيم مساره ديروط، و”م.ح.م-سائق”، مقيم نزلة المختون بديروط، حال قيامهما بتوريد كمية كبيرة من الأقماح محملة على متن السيارة رقم 1956 ى ج أ قيادة الأول لشونة بنك التنمية والائتمان الزراعي الكائن بندر ديروط.

وأكدت اللجان الفنية عدم صلاحية الأقماح للاستهلاك الآدمى وتم ضبط (3 أطنان و264 كيلو) من الأقماح القديمة مخزنة من محاصيل أعوام سابقة معبأة داخل 32 جوال مملؤة بالحشرات والأتربة والسوس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على الأقماح وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.