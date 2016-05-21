الصحة: ضبط عبوات مغشوشة من مستحضر ” ليبيدول ” المستخدم لمرضى السرطان

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضبط كميات من عبوات مغشوشة لمستحضر ليبيدول أمبول الذى يستخدم للأشعة بالصبغة للكشف عن الأورام السرطانية، وكان قد صدر له منشور سابق بالضبط والتحريز برقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٥، كما تم ضبط كميات من اللاصقات والعبوات الكرتونية الفارغة مدون عليها اسم المستحضر ومعدة للتعبئة والاستخدام بمنطقة حلمية الزيتون .. جاء ذلك خلال حملة تفتيشية قام بها مفتشي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والإدارة العامة لمباحث التموين على عدد من المؤسسات الصيدلية ما بين صيدلية ومخزن ومصنع بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط كميات من عبوات مغشوشة لمستحضر أمكريلات أمبول و الذي يستخدم بعد العمليات الجراحية ومنع إنتقال العدوى ، وكذلك ضبط كميات من الإستيكرات اللاصقة و العبوات الكرتونية الفارغة مدون عليها اسم المستحضر معدة للتعبئة و الاستخدام.

وتم أيضاً ضبط كميات من عبوات مهربة لمستحضر سيتوتك أقراص و الذى يساء أستخدامه فى عمليات الأجهاض ، كذلك كميات من عبوات مدون عليها أدريبلاستينا فيال و الذى يستخدم لعلاج الأورام السرطانية ، كميات من عبوات مدون عليها برجنيل 5000 وحدة دولية و الذي يستخدم لعلاج تأخر الحمل ، كميات من عبوات مدون عليها سورانيب أقراص و الذى يستخدم لعلاج أورام الكبد .

وعليه فإن هذه المضبوطات هى مستحضرات مغشوشة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان، وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية، ولم يتم السحب منها خلال مراحل التصنيع المختلفة ولم يتم التأكد من مكوناتها أو مدى سلامتها وصلاحياتها للاستخدام الأدمي، وقد تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

تأتي تلك الحملة في إطار جهود وزارة الصحة والسكان في التفتيش على الصيدليات لضبط ومكافحة الغش الدوائي وبيع الأدوية المهربة، وكذلك سعيها الدائم لتوفير أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة للمريض المصري.