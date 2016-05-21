26 مايو.. غلق باب إشتراك الشباب بمبادرة «مستقبلنا في إيدينا» بأسوان

مراسل«ONA»:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التنمية المحلية، والجمعيات الأهلية، عن بدء فعاليات فتح باب الترشح للشباب للاشتراك في البرنامج التدريبي لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في المحليات والعمل العام «مبادرة مستقبلنا في أيدينا»، وذلك علي مستوي محافظات مصر ومن بينها محافظة أسوان إعتبارًا من يوم الاثنين الماضي 16 مايو الجاري ، وحتى يوم الخميس 26 مايو الجاري .

ويقوم البرنامج على رؤية قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتنفيذ أنشطة على المستوى المحلى، لتمكين الشباب الاستعداد للانتخابات المجالس المحلية، وتعبئة المشاركة الشعبية على المستوى المحلى.

وقال عبدالله ابو الحمد رئيس مؤسسة دعم الاعلام المحلي والتنمية الانسانية وهي احدي الجمعيات التي ستقوم ينفيذ المبادرة بأسوان، بالاضافة إلي جمعية تنمية المجتمع بادفو قبلي لتدريب 1000 شاب باسوان، إن الوزارات الشريكة في هذه المبادرة وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها في الشباب الراغب في الالتحاق بالبرنامج التدريبي منها السن يتراوح ما بين 21 حتى 35 عاماً و أن يكون حاصلا علي مؤهل متوسط فما أعلي وأن يكون لديه القدرة على التواصل والإقناع، وأن تتوافر لديه المعرفة بمشكلات واحتياجات بيئته المحلية ولدية الرغبة في إيجاد حلول لها و أن يكون لدية الرغبة في الترشح للانتخابات المجالس المحلية.

وأضاف، أنه سيتم إختيار أفضل المتدربين طبقًا لمعايير التقييم وترشيحهم لبرامج آخري ويمكن سحب و ملء استمارة المشاركة من خلال الرابط الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي www.moss.gov.eg وتسليمها للوحدة الاجتماعية التابع لها الشاب أو الفتاة، مشيرًا الي أن مدة الورشة التدريبية 5 أيام متتالية بواقع 6 ساعات يوميا لكل ورشة تدريبية .