إحالة سائق أتوبيس مدرسة تسبب فى وفاة طفلة بعين شمس للمحاكمة العاجلة

أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار أمجد المنوفى، بإحالة سائق ومشرف أتوبيس، بعد أن سقطت تلميذة من فتحة أرضيته، ولقيت مصرعها دهسًا تحت عجلاته للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالى بسقوط ضحى فتحى 6 سنوات تلميذة، استقلت "أتوبيس خاص" لتوصيلها إلى المدرسة، وإعادتها إلى منزلها مقابل اشتراك شهرى.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الطفلة استقلت الأتوبيس كعادتها كل يوم من أمام منزلها، وأثناء سير الأتوبيس فى طريقه للمدرسة، سقطت المجنى عليها من "فتحة" بأرضية الأتوبيس، لتلقى مصرعها على الفور دهسًا تحت عجلاته، وعندما صرخ زملاء الطفلة ترك السائق الأتوبيس وفر هاربًا، وتم القبض على مشرف الأتوبيس.

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