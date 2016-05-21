لاعب الزمالك السابق لـ في الجول: سأكون المدرب العام لليرس البلجيكي

كشف محمد عبد الواحد نجم الزمالك والمقاولون العرب السابق عن اختياره ليكون المدرب العام لفريق ليرس البلجيكي الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري ماجد سامي.

وقال عبد الواحد لـFilGoal.com:"سأتولى المهمة بدء من الموسم الجديد".

وأضاف "سأتوجه إلى بلجيكا خلال الأيام المقبلة من أجل توقيع العقد مع ماجد سامي".

ولعب عبد الواحد لأندية الترسانة والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة ووادي دجلة والمقاولون، وأنهى مشواره في الملاعب مع ختام الموسم الماضي.

ولعب عبد الواحد لليرس من يناير 2008 وحتى نهاية موسم 2010-2011، ثم عاد للفريق مرة أخرى في النصف الثاني من موسم 2012-2013.

وشارك عبد الواحد في دوري الدرجة الأولى ببلجيكا فقط موسم 2010-2011، فلعب 10 مباريات مع ليرس سجل خلالها هدفا وحيدا.

ويقود ليرس حاليا - الذي يلعب في الدرجة الثانية ببلجيكا - المدرب إريك فان ميير الذي درب عبد الواحد مع الفريق موسم 2010-2011.

وسبق لعبد الواحد صاحب الـ35 عاما التتويج بالدوري المصري الممتاز عامي 2003 و2004 مع الزمالك إضافة لدوري أبطال إفريقيا عام 2002.