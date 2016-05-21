العراق تطالب الأردن بتسليم رغد صدام حسين

طالبت الخارجية العراقية، نظيرتها الأردنية بتسليم شخصيات عراقية موجودة في المملكة تتهمها حكومة بغداد بدعم الإرهاب وغسل الأموال، وعلى رأسها رغد حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام.

وقال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، إن العراق طلبت من الأردن التنسيق بشأن تسليم شخصيات مطلوبة للقضاء، وموجودة على الأراضي الأردنية، وفقا لبيان صدر عن الوزارة.

وأوضح الجعفري، في بيان نشرته الخارجية العراقية خلال لقاء مع القنصل الأردني في أربيل، هيثم عليان، أن لهذه الشخصيات دورا في دعم الإرهاب وقضايا غسيل الأموال.

وطالبت العراق الأردن أكثر من مرة بتسليمه رغد التي تقيم في عمان منذ العام 2003، إلا أن الأردن كان يرفض في كل مرة التعامل مع هذه الطلبات.