"سلامة الطيران" الفرنسية تؤكد انبعاث دخان من الطائرة المنكوبة قبل فقدانها

أعلن المحققون فى هيئة سلامة الطيران الفرنسية، أن طائرة آيرباص إيه 320 التابعة لشركة مصر للطيران التى تحطمت الخميس فى البحر المتوسط وجهت رسائل آلية بانبعاث دخان على متنها، لكن لا يزال من المبكر تفسير هذه العناصر.

وأعلن متحدث لوكالة فرانس برس أن مكتب التحقيقات والتحليل يؤكد أن الطائرة أطلقت رسائل آلية بانبعاث دخان قبيل فقدانها وانقطاع بث البيانات، لكنه أضاف أن "الأمر لا يزال مبكرًا جدًا لتفسير وفهم ملابسات الحادث ما لم نعثر على الحطام والصندوقين الأسودين، مضيفًا أن أولوية التحقيق هى العثور على الحطام والصندوقين اللذين يسجلان بيانات الرحلة.

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