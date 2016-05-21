أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"سلامة الطيران" الفرنسية تؤكد انبعاث دخان من الطائرة المنكوبة قبل فقدانها

Google+ Print
"سلامة الطيران" الفرنسية تؤكد انبعاث دخان من الطائرة المنكوبة قبل فقدانها "سلامة الطيران" الفرنسية تؤكد انبعاث دخان من الطائرة المنكوبة قبل فقدانها
أعلن المحققون فى هيئة سلامة الطيران الفرنسية، أن طائرة آيرباص إيه 320 التابعة لشركة للطيران التى تحطمت الخميس فى البحر المتوسط وجهت رسائل آلية بانبعاث دخان على متنها، لكن لا يزال من المبكر تفسير هذه العناصر.

وأعلن متحدث لوكالة فرانس برس أن مكتب التحقيقات والتحليل يؤكد أن الطائرة أطلقت رسائل آلية بانبعاث دخان قبيل فقدانها وانقطاع بث البيانات، لكنه أضاف أن "الأمر لا يزال مبكرًا جدًا لتفسير وفهم ملابسات الحادث ما لم نعثر على الحطام والصندوقين الأسودين، مضيفًا أن أولوية التحقيق هى العثور على الحطام والصندوقين اللذين يسجلان بيانات الرحلة.


>- التايمز: كابتن طائرة مصر للطيران طمأن أصدقاءه من الفندق قبل بدء رحلته
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر