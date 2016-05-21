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بالصور.. ضبط 3 أطنان قمح غير صالح للاستخدام الآدمى بأسيوط

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بالصور.. ضبط 3 أطنان قمح غير صالح للاستخدام الآدمى بأسيوط بالصور.. ضبط 3 أطنان قمح غير صالح للاستخدام الآدمى بأسيوط
تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط 3 أطنان قمح غير صالح للاستخدام الآدمى، وذلك فيى إطار خطتها وجهودها المستمرة لمواجهة واستهداف كافة صور الجريمة، وضبط المخالفات التموينية والسلع الغذائية المنتهية.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مباحث ، يفيد ضبط "م.ح.م" سائق مقيم نزلة المختون بديروط، و" ى.ف.م" مزارع، ومقيم مساره ديروط حال قيامهما بتوريد كمية كبيرة من الأقماح محملة على متن السيارة رقم 1956 ى ج أ قيادة الأول لشونة بنك التنمية والائتمان الزراعى الكائن ببندر ديروط، حيث أكدت اللجان الفنية عدم صلاحية الأقماح للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط عدد (3 أطنان 264 ك) من الأقماح القديمة مخزنة من محاصيل أعوام سابقة معبأة داخل عدد 32 جوال مملؤة بالحشرات والأتربة والسوس وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

الأقماح المنتهية الصلاحية بأسيوط (1)

الأقماح المنتهية الصلاحية بأسيوط (2)

الأقماح المنتهية الصلاحية بأسيوط (3)

الأقماح المنتهية الصلاحية بأسيوط (4)


>ضبط 60 قرصا مخدرا وكميات متنوعة من المواد المخدرة بأسيوط

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مصر 365

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