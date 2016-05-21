56 ألف أسرة استفادت من الاستجابة الإماراتية للنازحين في لبنان

اختتمت حملة «الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين - شتاء 2016» بعدما وزع الهلال الأحمر الإماراتي في إقليم الخروب طروداً غذائية على 457 أسرة سورية ولبنانية تحت إشراف مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في الجمهورية اللبنانية.

تنمية

وقال مسلم المنصوري مدير مكتب ملحقية المساعدات الإنسانية والتنموية في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان إنه مع انتهاء الحملة التي بدأت منذ 27 يناير الماضي لمساعدة المحتاجين في الشتاء القارس وصل عدد المستفيدين منها إلى حوالي 56 ألف أسرة في مختلف المناطق اللبنانية وما يميز المساعدات الإماراتية أنها شملت النازح السوري واللاجئ الفلسطيني والمتضرر اللبناني على حد سواء.

وأضاف المنصوري إن الترتيبات جارية حالياً لإعداد حملة جديدة لإفطار الصائمين في شهر رمضان الكريم وكسوة عيد الفطر، مشيداً بدور الشركاء الذين ساهموا في نجاح الحملة سواء كانوا من المؤسسات الإماراتية المانحة أو المؤسسات اللبنانية المنفذة والتي تكاتفت جميعاً من أجل إيصال الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات في ربوع لبنان.