شرطة رأس الخيمة تضبط 3 آسيويين نفذوا 61 عملية سرقة

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من ضبط (3) أشخاص من الجنسية الآسيوية نفذوا (61) عملية سرقة من سكنات العمال، حيث أشاد اللواء على عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بجهود إدارة التحريات والمباحث الجنائية في ضبط المشتبه بهم، والمسروقات التي كانت بحوزتهم، خصوصاً وأن عملية البحث والتحري عنهم احتاجت إلى جهد كبير و احترافية عالية، لتحديد هوايتهم، ولكن ذلك لم يضعف من عزيمة رجال التحريات والمباحث وإصرارهم المعهود والمشهود لهم به، للوصول إلى كل مجرم وضبطه، لتقديمه للعدالة.

وأضاف قائد عام الشرطة أن أفراد المجتمع من مواطنين و مقيمين هم السند الرئيسي للشرطة و العين الساهرة أيضاً على أمن المجتمع وراحته، داعياً الجميع إلى عدم التهاون في الإبلاغ و المساعدة لمنع الجريمة و الحد من إنتشارها في مجتمعنا.

وتعود تفاصيل القضية بحسب ما صرح بها العقيد عبد الله علي منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية الذي أوضح بأنه كثرة في الآونة الأخيرة بلاغات سرقة سكنات العمال في عدد من مناطق الإمارة، وعليه تم تشكيل فرق بحث وتحري وجمع المعلومات، كما تم تكثيف دوريات التحريات في أماكن تجمع سكنات العمال، وفي المناطق الحيوية التي تشهد كثافة لسكن العمال، و بتحليل ما توافر لدينا من معلومات، توصلنا من أحد مصادرنا السرية عن قيام أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية برهن هاتفه المتحرك في إحدى البقالات لعدم توفر لديه المبلغ المالي المطلوب مقابل ما اشتراه، وبعد فحص الهاتف تبين بأنه من ضمن بلاغات السرقة المسجلة لدى الشرطة، ومع تكثيف التحريات تم التوصل إلى مكان الشخص المشتبه به، وبعد أخذ كافة الإجراءات القانونية تمت مداهمة مقر سكنه وضبطه و بحوزته مجموعة من المسروقات المختلفة و التي تمثلت في (مبالغ مالية من عملات مختلفة- هواتف متحركة- ساعات يد- مشغولات ذهبية- أجهزة الالكترونية وكهربائية- أغطية نوم)، و بمواجهته اعترف بقيامة واثنين آخرين معه من نفس الجنسية بتنفيذ (61) عملية سرقة كلها تركزت حول سكنات العمال، وسرقة كل ما تطاله أيهديهم، ومن ثم اقتسام المسروقات وبيع بضعها، وبالفعل تم ضبط الشريكان الآخرين وهما (مخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب) في مقر سكنهما وضبط المسروقات التي بحوزتهم، ومن ثم تم تحويلهم وملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم، ولينالوا جزائهم العادل على ما اقترفت أيديهم.

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> كما أكد العقيد عبد الله منخس مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بأن شرطة رأس الخيمة تقف بالمرصاد كل من يحاول أن يعبث بأمن البلاد، و يفكر بأنه بعيد عن يد الشرطة، كما ناشد كافة العمال إلى ضرورة أخذ الحيطة و الحذر وعدم ترك إغراضهم الثمينة و المبالغ المالية في سكناتهم من دون التأكد بأنها موضوعة في مكان أمين ومحكم الإغلاق، لكي لا يكونوا عرضة سهلة للسرقة من قبل ضعاف النفوس.

وأضاف مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بأنه تم إطلاق حملة توعوية بالتنسيق مع الفريق الموحد للمنطقة الأمنية (( إدارة الإعلام والعلاقات العامة))، لتوعية العمال حول كيفية المحافظة على ممتلكاتهم و مبالغهم المالية، وأفضل الطرق لحفظها، بعيداً عن متناول الجميع، وذلك تحت شعار ((نحو مساكن عمال آمنة)) حيث تم طباعة ما يقارب من (35000) ألف مطوية باللغات الثلاث العربية و الانجليزية و الأوردية، لتوزيعها على كافة سكنات العمال في مختلف مناطق رأس الخيمة، لنشر التوعية بينهم و للحد من جرائم السرقات في سكنات العمال.

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