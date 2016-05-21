«طرق دبي» ترسي عقد المرحلة الثانية من شارع سيح السلم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بتطوير شارع سيح السلم لرفع درجة السلامة المرورية وتحقيق الانسيابية على الشارع، أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد المرحلة الثانية من مشروع ازدواجية شارع سيح السلم من دوار القدرة إلى تقاطع شارع دبي ـ العين بطول قرابة 21 كيلومتراً، بتكلفة 178 مليون درهم.

وقال سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يشمل المشروع توسعة الشارع القائم حالياً من دوار القدرة بالقرب من استراحة الدراجات الهوائية إلى تقاطع شارع دبي ـ العين، مروراً بمنطقتي الليسيلي والمرموم، ليكون مسارين في كل اتجاه، كما يشمل تنفيذ تسعة دوارات في مناطق التقاطعات لتأمين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية في تلك المناطق، إضافة إلى تنفيذ أربعة معابر للجمال والخيول، ومسار للدراجات الهوائية، وطرق خدمية، ومواقف للمركبات، مع توسعة المواقف القائمة في مدينة دبي الدولية للقدرة، ويشمل المشروع أيضاً أعمال إنارة الطرق، وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، كما سيجري وضع حواجز في الجزيرة الوسطية، لمنع حركة الدوران العشوائي للخلف.

وأوضح سعادة المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الهيئة افتتحت مطلع العام الجاري المرحلة الأولى من مشروع ازدواجية شارع سيح السلم بطول 12 كيلومترا، بدءاً من فندق باب الشمس، ومدينة دبي الدولية للقدرة، إلى دوار شارع القدرة بالقرب من استراحة الدراجات الهوائية، حيث جرت توسعة الشارع ليكون مسارين في كل اتجاه، وتنفيذ ثلاثة دوارات، مشيراً إلى أنه بإنجاز المرحلة الثانية تكون الهيئة قد انتهت من تنفيذ محورٍ رئيسٍ يبدأ من مدينة دبي الدولية للقدرة وحتى دوار القدرة، ومنه يمكن الاتجاه إلى طريق دبي ـ العين، أو إلى شارع القدرة، الذي يمر فوق شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد، وصولاً لمنطقة جميرا.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أنجزت العام الماضي مشروع توسعة شارع القدرة، من تقاطع جبل علي لهباب، وحتى دوار باب الشمس، بطول 12 كيلومترا، بواقع ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وبلغت تكلفة المشروع قرابة 110 ملايين درهم.

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