اليوم.. انطلاق حملة التبرع لبناء مستشفى خيرى للأورام فى سيناء

تنطلق ظهر اليوم السبت أولى فعاليات حملة التبرع لبناء مستشفى حياة الخيرى للأورام بسيناء.

وقال مصطفى سنجر المتحدث الرسمى باسم مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية المنوط بها تنفيذ المشروع، إنه بعد انتهاء الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة سيعلن اليوم فى مؤتمر صحفى بحضور ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية.عن رقم الحساب البنكى الخاص بتلقى التبرعات.

وأشار أنه يقام على هامش المؤتمر الصحفى لقاء للقائمين على المشروع برئاسة السفير ناصر الشوربجى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية وبحضور مجلس أمناء المؤسسة والمؤسسين والأعضاء ورجال أعمال ونواب ورموز من قبائل وعائلات سيناء.

وأوضح سنجر أن فعالية اليوم التى ستعقد بالقاهرة هى ضمن فعاليات متنوعة لانطلاق حملة التبرع بينها حفل فى مدينة العريش وحفل بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، ومارثون رياضى بشمال وجنوب سيناء، ولقاءات فى دواوين القبائل وجولات ميدانية للتعريف بالمشروع فى الشوارع.

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