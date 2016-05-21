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3818 طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء

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3818 طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء 3818 طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء
بدأت اليوم بشمال سيناء امتحانات الدبلومات الفنية تحت حراسة أمنية مشددة حول مختلف اللجان.

وقال الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الامتحانات انطلقت فى 20 لجنة يؤدى فيها3958 طالبا امتحاناتهم، بينهم 3818 طالبا فى شهادة الدبلومات التجارية والصناعية والزراعية نظام 3 سنوات، و117 طالبا نظام الصناعى 5 سنوات، و23 طالبا نظام الفندقى 5 سنوات، مضيفا أن الأسئلة تم نقلها لمقار اللجان تحت حراسة مشددة، وتسير الامتحانات بدون شكاوى.

وقال ناصر قاسم، مشرف الاستراحات بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم تجهيز استراحات للمراقبين فى كافة اللجان بمختلف الإدارات تتمثل فى استراحة للسيدات بلجان مدارس الصناعات المتقدمة والأمل للصم وضعاف السمع، والألفى الثانوية، و8 استراحات بالعريش للجان بمدارس، خديجة بنات، وأبى صقل الإعدادية، والشهيدة نهال الصناعية، وفاطمة الزهراء، وآل الشوربجى الزخرفية، وخيرى طولسون، والتجارية بنات، وحمدان الخليلى، و2 استراحة للجان بإدارة الشيخ زويد بمدرستى الشيخ زويد التجارية، والشيخ زويد الصناعية، و5 استراحات فى لجان إدارة بئر العبد بمدارس التجارية، ورمانة، وسالم شتيوى الصناعية، والإعدادية بنين، وفى3 استراحات فى لجان إدارة رفح بمدارس، التجارية، الإمام على، الأهرام، ومدرسة واستراحة بمدرسة نخل الصناعية بإدارة نخل، واستراحة للجنة مدرسة بغداد الصناعية بمجمع بغداد بإدارة الحسنة.


>مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تنتهى من الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية

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