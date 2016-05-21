بالفيديو - شاهد كيف ألهب جهاز منتخب مصر حماس اللاعبين قبل لقاء نيجيريا

نشر محمود فايز المدرب المساعد والمحلل الفني في الجهاز الفني لمنتخب مصر فيديو عُرض على لاعبي الفريق قبل ساعات قليلة من موجهة نيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

واستخدم الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر هذا الفيديو لإشعال حماس لاعبي الفراعنة قبل لقاء الإياب في التصفيات الذي حسمته مصر بهدف نجم الأهلي رمضان صبحي.

وعرض فايز الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط أمام تنزانيا في مواجهته الأخيرة بالتصفيات يوم 4 يونيو المقبل حتى يضمن مكانه في النهائيات التي ستقام العام المقبل في الجابون.

شاهد الفيديو من هنا.