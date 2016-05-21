أعراض التهاب الحلق.. أبرزها تغير الصوت

يعانى الكثيرون من التهاب بالفم ولا يدركون ما هو السبب أو ما هو المرض المسبب لذلك، وفى هذا السياق كشف الموقع الطبى الأمريكى “Mayoclinic”، عن أعراض التهاب الحلق، وتشمل:

• ألم أو إحساس بوخز فى الحلق.

>• الألم الذى يزداد سوءا مع البلع أو التحدث.

>• صعوبة البلع.

>• التهاب وتورم الغدد فى الرقبة أو الفك.

>• تورم وإحمرار اللوزتين.

>• بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين.

>• صوت أجش أو غير معلن.

وتؤدى الالتهابات التى تسبب التهاب الحلق إلى علامات وأعراض أخرى، بما فى ذلك:

>• حمى.

>• سعال.

>• سيلان فى الأنف

>• العطس.

>• آلام الجسم.

>• صداع الرأس.

>• الغثيان أو القىء.

وتوصى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأخذ الطفل إلى الطبيب إذا لم يعالج التهاب الحلق طفلك مع المشروب الساخن الأول فى الصباح، مع ضرورة الحصول على الرعاية الفورية إذا كان طفلك يعانى من علامات خطيرة مثل:

>• صعوبة فى التنفس.

>• صعوبة البلع.

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