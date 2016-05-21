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للسيدات.. تناول الشوكولاتة يمنع "تسمم الحمل"

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للسيدات.. تناول الشوكولاتة يمنع "تسمم الحمل" للسيدات.. تناول الشوكولاتة يمنع "تسمم الحمل"
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن تناول المرأة الشوكولاتة 5 مرات فى الأسبوع خلال فترة الحمل صحى لكل من الأم والطفل، بعد دراسة أجريت على النساء الحوامل اللواتى تناولن الشوكولاتة بشكل منتظم. كما وجد الباحثون أن المواد المضادة للأكسدة والمواد المغذية فى الشوكولاتة تساعد على منع تسمم الحمل.

وأشار التقرير إلى أن تسمم الحمل هو حالة يصبح فيها ضغط الدم مرتفعا بشكل غير طبيعى، وتحدث عادة فى الأسبوع الـ20 من الحمل، مما يؤدى إلى مخاطر صحية خطيرة للأم والجنين، منها الإجهاض والولادة المبكرة وفى أسوأ الحالات قد تؤدى إلى وفاة الأم أو الطفل.

وكشفت الدراسة أن استهلاك المرأة الحامل للشوكولاتة بشكل منتظم يمكن أن يحسن الدورة الدموية فى الجسم، وتعمل على تقوية المشيمة وهو أمر بالغ الأهمية لولادة طفل سليم، كما وجد أن الشوكولاتة تعمل على تعزيز نمو الجنين.


>- ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يؤدى للإجهاض وحدوث تسمم الحمل
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