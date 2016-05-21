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تموين أسيوط يضبط ٣ طن قمح غير صالح للإستخدام الآدمى

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تموين أسيوط يضبط ٣ طن قمح غير صالح للإستخدام الآدمى تموين أسيوط يضبط ٣ طن قمح غير صالح للإستخدام الآدمى

القى ضباط مديرية بأسيوط القبض على شخصين  اثناء توريدهما ل ٣ طن قمح غير صالح للإستخدام الآدمى.

كان اللواء عبد الباسط دنقل  مديرامن اسيوط قد تلقى اخطارا  يفيد ضبط “ م.ح.م  ” سائق مقيم نزلة المختون  بديروط ، و “ ي.ف.م  ” مزارع ، ومقيم مساره ديروط  حال قيامهما بتوريد كميه كبيرة من الاقماح محملة على متن السيارة رقم 1956 ى ج أ قيادة الأول لشونة بنك التنمية والائتمان الزراعي الكائن بندر ديروط حيث أكدت اللجان الفنية عدم صلاحية الاقماح للاستهلاك الادمى و تم ضبط عدد (3 طن 264 ك ) من الاقماح القديمة مخزنة من محاصيل أعوام سابقة معبأة داخل عدد 32 جوال  مملؤة بالحشرات والاتربه والسوس  وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرر محضر بالواقعة.

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